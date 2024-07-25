Бояринцева (Козмина) Марья (Дарья) Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смерти29.03.1796
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Бабиков Иван Козьмич
Мать: не указана
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Бояринцев Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Бояринцев Тимофей Петрович
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Токарева (Бояринцева) Авдотья (Евдокия) Тимофеевна
Отец ребёнка: Бояринцев Тимофей Петрович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Смерть
29.03.1796
ГАПК,37-1-2б,656об ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 лист