Бояринцева (Козмина) Марья (Дарья) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояринцева (Козмина) Марья (Дарья) Ивановна

Бояринцева (Козмина) Марья (Дарья) Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

29.03.1796

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Бабиков Иван Козьмич

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояринцев Тимофей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Бояринцев Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Бояринцев Тимофей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 17 оборот
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Токарева (Бояринцева) Авдотья (Евдокия) Тимофеевна

Отец ребёнка: Бояринцев Тимофей Петрович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 61 оборот
Смерть
29.03.1796
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК,37-1-2б,656об ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 56 лист

Мы используем куки для улучшения работы сайта.