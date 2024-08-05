Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1902
Сын: Троицкий Борис Александрович
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
27.12.1903
Дочь: (Троицкая) Нина Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
19.02.1907
Дочь: (Троицкая) Мария Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.1908
Дочь: (Троицкая) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно