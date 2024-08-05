Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая (Благовещенская) Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
23.07.1902

Сын: Троицкий Борис Александрович

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
27.12.1903

Дочь: (Троицкая) Нина Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
19.02.1907

Дочь: (Троицкая) Мария Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

Рождение ребёнка
25.07.1908

Дочь: (Троицкая) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Троицкий Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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