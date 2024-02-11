Адамова Прасковья Ефимовна
Место рожденияд. Тимофеевка Шуйского уезда Владимирской губернии
Дата рождения23.07.1914 ст.
Дата смерти08.11.1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914 ст.
Отец: Адамов Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.03.1933
Дочь: Муравьева (Адамова) Евгения Евгеньевна
Отец ребёнка: Стефан Евгений Оттович
Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Вахромеева (Стефан) Валентина Евгеньевна
Отец ребёнка: Стефан Евгений Оттович
Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
08.11.1992