Адамова Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адамова Прасковья Ефимовна

Место рождения

д. Тимофеевка Шуйского уезда Владимирской губернии

Дата рождения

23.07.1914 ст.

Дата смерти

08.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914 ст.

Отец: Адамов Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.03.1933

Дочь: Муравьева (Адамова) Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: Стефан Евгений Оттович

Кохма, Кохма, Ивановская область
Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Вахромеева (Стефан) Валентина Евгеньевна

Отец ребёнка: Стефан Евгений Оттович

Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
08.11.1992

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