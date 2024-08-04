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Стручин Николай Иванов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756 или 1759

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 или 1759

Отец: Иван Прокофьев

Мать: Стручина (Камачева) Анна Кузмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1806

Жена: Стручина Афимья Евсеева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Стручина Фекла Николаева

Мать ребёнка: Стручина Афимья Евсеева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807 или 1809

Сын: Стручин Андрей Николаев

Мать ребёнка: Стручина Афимья Евсеева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Стручин Петр Николаев

Мать ребёнка: Стручина Афимья Евсеева

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1820
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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