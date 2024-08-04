Стручин Николай Иванов
Место рождения
Дата рождения1756 или 1759
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 или 1759
Отец: Иван Прокофьев
Бракосочетание
До 1806
Жена: Стручина Афимья Евсеева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Стручина Фекла Николаева
Мать ребёнка: Стручина Афимья Евсеева
Рождение ребёнка
1807 или 1809
Мать ребёнка: Стручина Афимья Евсеева
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Стручина Афимья Евсеева
Смерть
1820