Стручина Афимья Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 или 1764
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 или 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1806
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Стручина Фекла Николаева
Отец ребёнка: Стручин Николай Иванов
Рождение ребёнка
1807 или 1809
Отец ребёнка: Стручин Николай Иванов
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Стручин Николай Иванов
Упоминание
1834
Смерть
После 1834