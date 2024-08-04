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Стручина Афимья Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 или 1764

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1756 или 1759 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 или 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1806

Муж: Стручин Николай Иванов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Стручина Фекла Николаева

Отец ребёнка: Стручин Николай Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1807 или 1809

Сын: Стручин Андрей Николаев

Отец ребёнка: Стручин Николай Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Стручин Петр Николаев

Отец ребёнка: Стручин Николай Иванов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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