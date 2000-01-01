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Малыхин Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1931

Сын: Малыхин Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина Положенцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Вениамин Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина Положенцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василенко Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Малыхина Положенцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина Малыхина Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Малыхина Положенцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина Положенцева Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малыхин Анатолий Тимофеевич

Мать ребёнка: Малыхина Положенцева Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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