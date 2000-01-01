Малыхина Положенцева Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1931
Сын: Малыхин Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Малыхин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыхин Вениамин Тимофеевич
Отец ребёнка: Малыхин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василенко Нина Тимофеевна
Отец ребёнка: Малыхин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина Малыхина Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Малыхин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыхин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Малыхин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малыхин Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Малыхин Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно