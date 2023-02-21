Малыхин Анатолий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыхин Анатолий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малыхин Тимофей Иванович

Мать: Малыхина Положенцева Анна Яковлевна

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