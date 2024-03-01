Плехова Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Плехов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович
Рождение ребёнка
?.04.1946
Сын: Плехов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно