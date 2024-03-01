Плехова Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плехова Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Плехов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Плехов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Плехов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович

Рождение ребёнка
?.04.1946

Сын: Плехов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Плехов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехов Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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