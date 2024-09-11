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Федонин Василий Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федонин Лука Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федонина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстратова (Федонина) Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878 ст.

Сын: Федонин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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