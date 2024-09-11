Федонин Василий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федонин Лука Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федонина Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстратова (Федонина) Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878 ст.
Сын: Федонин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно