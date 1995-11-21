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Асхат
Асхат
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шайхутдин Гайнутдинович
1907 г.р.
Мать
(Фаттахова) Маулиха
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
VR
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Шайхутдин Гайнутдинович
Мать:
Маулиха
Смерть
Неизвестно
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