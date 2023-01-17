Шайхутдин Гайнутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1907
Дата смерти16.04.1988
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907
Отец: Гайнутдин
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1910
Жена: Маулиха
Рождение ребёнка
30.11.1939
Рождение ребёнка
28.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маулиха
Рождение ребёнка
10.12.1946
Рождение ребёнка
02.01.1950
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маулиха
Смерть
16.04.1988