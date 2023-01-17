Шайхутдин Гайнутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайхутдин Гайнутдинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1907

Дата смерти

16.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

1931 г.р.
1934 г.р.
1935 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1907

Отец: Гайнутдин

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1910

Жена: Маулиха

Рождение ребёнка
03.03.1931

Дочь: Фатима

Мать ребёнка: Маулиха

Рождение ребёнка
1934

Сын: Гариф

Мать ребёнка: Маулиха

Рождение ребёнка
1935

Сын: Асхат

Мать ребёнка: Маулиха

Рождение ребёнка
31.12.1936

Сын: Рафкат

Мать ребёнка: Маулиха

Рождение ребёнка
30.11.1939

Сын: Талгат

Мать ребёнка: Маулиха

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маулиха

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.12.1946

Дочь: Халида

Мать ребёнка: Маулиха

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.01.1950

Сын: Гариф

Мать ребёнка: Маулиха

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маулиха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасан

Мать ребёнка: Маулиха

Смерть
16.04.1988
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
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