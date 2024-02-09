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Потехин Хрисанфов Платонович

Место рождения

Бруниха, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Потехин Платон

Мать: Потехина Евдокия Яковлевна (Иаковлева)

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потехина Евдокия Петровна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Потехин Григорий Хрисанфович

Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Потехин Александр Хрисанфович

Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Потехин Николай Хрисанфович

Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Потехин Рафаил Хрисанфович

Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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