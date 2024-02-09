Потехин Хрисанфов Платонович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Потехин Григорий Хрисанфович
Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Потехин Александр Хрисанфович
Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Потехин Николай Хрисанфович
Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Потехин Рафаил Хрисанфович
Мать ребёнка: Потехина Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно