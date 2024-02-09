Потехина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1889
Сын: Потехин Григорий Хрисанфович
Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Потехин Александр Хрисанфович
Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Потехин Николай Хрисанфович
Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Потехин Рафаил Хрисанфович
Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович
Смерть
Неизвестно