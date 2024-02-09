Потехина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотехина Евдокия Петровна

Потехина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потехин Хрисанфов Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1889

Сын: Потехин Григорий Хрисанфович

Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Потехин Александр Хрисанфович

Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1896

Сын: Потехин Николай Хрисанфович

Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Потехин Рафаил Хрисанфович

Отец ребёнка: Потехин Хрисанфов Платонович

Бруниха, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.