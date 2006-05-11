Шамова Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамова Степанида Николаевна

Шамова Степанида Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1918

Дочь: Помыткина Вера Семёновна

Отец ребёнка: Шамов Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Шамов Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамов Сергей Семёнович

Отец ребёнка: Шамов Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Семёновна

Отец ребёнка: Шамов Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Шамов Семён Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Семёновна

Отец ребёнка: Шамов Семён Романович

Смерть
1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close