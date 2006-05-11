Шамова Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1918
Дочь: Помыткина Вера Семёновна
Отец ребёнка: Шамов Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Шамов Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шамов Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Семёновна
Отец ребёнка: Шамов Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Шамов Семён Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Семёновна
Отец ребёнка: Шамов Семён Романович
Смерть
1976