Помыткина (Шамова) Вера Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1918
Дата смерти11.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918
Отец: Шамов Семён Романович
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
25.07.1942
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
1949
Смерть
11.05.2006
с. Ветошкино
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино