Помыткина (Шамова) Вера Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Помыткина (Шамова) Вера Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1918

Дата смерти

11.05.2006

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1918

Отец: Шамов Семён Романович

Мать: Шамова Степанида Николаевна

Бракосочетание
1940

Муж: Помыткин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
25.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Помыткин Сергей Михайлович

Смерть
11.05.2006
с. Ветошкино
Похороны
Неизвестно
Кладбище Село Ветошкино
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