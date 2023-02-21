Шамов Семён Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Шамов Роман
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.07.1918
Дочь: Помыткина Вера Семёновна
Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимия Семёновна
Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Семёновна
Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна
Смерть
1954