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Шамов Семён Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Шамов Роман

Мать: ?

Рождение ребёнка
25.07.1918

Дочь: Помыткина Вера Семёновна

Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамов Сергей Семёнович

Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимия Семёновна

Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Семёновна

Мать ребёнка: Шамова Степанида Николаевна

Смерть
1954
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