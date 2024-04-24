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Кнут Андрей Лаврентьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1718

Дата смерти

После 1768

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Кнут Лаврентий

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кнут Феодосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Кнут Мелания Андреевна

Мать ребёнка: Кнут Феодосия Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Кнут Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Кнут Феодосия Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768

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