Кнут Андрей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиПосле 1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Кнут Лаврентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кнут Феодосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Кнут Мелания Андреевна
Мать ребёнка: Кнут Феодосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Кнут Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Кнут Феодосия Фёдоровна
Смерть
После 1768