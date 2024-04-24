Кнут Феодосия Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Кнут Мелания Андреевна
Отец ребёнка: Кнут Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Кнут Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Кнут Андрей Лаврентьевич
Смерть
После 1768