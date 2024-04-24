Кнут Феодосия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кнут Феодосия Фёдоровна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1768

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кнут Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Кнут Мелания Андреевна

Отец ребёнка: Кнут Андрей Лаврентьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Кнут Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Кнут Андрей Лаврентьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1768

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