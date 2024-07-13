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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Макар Селивестрович

Рождение ребёнка
14.05.1818

Сын: Баяндин Тимофей Макарович

Отец ребёнка: Баяндин Макар Селивестрович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.271, С. 430 - МК (1818) - отец записан как Семёнович ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1819

Сын: Баяндин Тихон Макарович

Отец ребёнка: Баяндин Макар Селивестрович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Баяндина Дарья Макаровна

Отец ребёнка: Баяндин Макар Селивестрович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Баяндина Фёкла Макаровна

Отец ребёнка: Баяндин Макар Селивестрович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Рождение ребёнка
1829

Сын: Баяндин Павел Макарович

Отец ребёнка: Баяндин Макар Селивестрович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834 ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пер... Показать все
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Баяндина Дарья-мл. Макаровна

Отец ребёнка: Баяндин Макар Селивестрович

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Смерть
Неизвестно

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