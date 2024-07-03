Баяндин Тихон Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Тихон Макарович

Баяндин Тихон Макарович

Место рождения

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Баяндин Макар Селивестрович

Мать: Матрона

Амосово, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8 Фонд № 111. Оп.1. Д. 2252 - Ревизская сказка 1834
Военная служба
С 1847 по Неизвестно
ГАПК, Фонд № 111, Оп.1, Д. 2265 - Ревизская сказка 1850 года июля 1 дня Пермской губернии Соликамского уезда села Архангельского помещицы графини Н.П. Строгановой о состоящих крестьянах
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.