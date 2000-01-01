Шарова Евфимия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Демидов Евфросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич
Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно