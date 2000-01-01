Шарова Евфимия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова Евфимия Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Демидов Евфросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2114 (1850 год)
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич

Гольяны Острожка
Фонд.111 Опись.1 Дело 2093 (1834 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров (sharov) Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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