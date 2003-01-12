Гузяева Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГузяева Марфа Ивановна

Гузяева Марфа Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1920

Сын: Гузяев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гузяев Валентин Иванович

Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
21.05.1925

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
10.02.1927

Дочь: Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
09.10.1931

Сын: Гузяев Леонид Иванович

Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич

Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище, Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close