Гузяева Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1920
Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
21.05.1925
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.02.1927
Дочь: Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
09.10.1931
Отец ребёнка: Гузяев Иван Игнатьевич
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище, Санкт-Петербург