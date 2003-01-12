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Гузяев Леонид Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1931

Дата смерти

12.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1931

Отец: Гузяев Иван Игнатьевич

Мать: Гузяева Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.01.2003
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