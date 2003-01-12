Гузяев Леонид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1931
Дата смерти12.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1931
Отец: Гузяев Иван Игнатьевич
Мать: Гузяева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.01.2003