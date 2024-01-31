Котелевский Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Котелевская) Нюся
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Лебедева (Котелевская) Александра
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: (Котелевская) Антонина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 04.02.1935
Дочь: Александрина (Котелевская) Раиса
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: (Котелевская) Тамара
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно