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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: (Котелевская) Нюся
Отец ребёнка: Котелевский Владимир
Рождение ребёнка
Около 1921
Дочь: Лебедева (Котелевская) Александра
Отец ребёнка: Котелевский Владимир
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: (Котелевская) Антонина
Отец ребёнка: Котелевский Владимир
Рождение ребёнка
Около 04.02.1935
Дочь: Александрина (Котелевская) Раиса
Отец ребёнка: Котелевский Владимир
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: (Котелевская) Тамара
Отец ребёнка: Котелевский Владимир