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Женский

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Мать

Не указана

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ВК
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: (Котелевская) Нюся

Отец ребёнка: Котелевский Владимир

Рождение ребёнка
Около 1921

Дочь: Лебедева (Котелевская) Александра

Отец ребёнка: Котелевский Владимир

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: (Котелевская) Антонина

Отец ребёнка: Котелевский Владимир

Рождение ребёнка
Около 04.02.1935

Дочь: Александрина (Котелевская) Раиса

Отец ребёнка: Котелевский Владимир

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: (Котелевская) Тамара

Отец ребёнка: Котелевский Владимир

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