Лебедева (Котелевская) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиОколо 1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Котелевский Владимир
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Григорий
Рождение ребёнка
06.03.1945
Сын: Котелевский Владимир
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Лошакова (Лебедева) Татьяна
Отец ребёнка: Лебедев Григорий
Смерть
Около 1987