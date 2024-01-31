Лебедева (Котелевская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Котелевская) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Около 1987

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Котелевский Владимир

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Григорий

Рождение ребёнка
06.03.1945

Сын: Котелевский Владимир

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Лошакова (Лебедева) Татьяна

Отец ребёнка: Лебедев Григорий

Смерть
Около 1987

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