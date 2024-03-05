Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1902
Сын: Староверов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович
Рождение ребёнка
25.04.1906
Сын: Староверов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович
с.Вёшки
Рождение ребёнка
10.03.1909
Сын: Староверов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.12.1910
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович
с.Вёшки
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович
с.Вёшки
Рождение ребёнка
30.10.1916
Сын: Староверов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович
с.Вёшки
Рождение ребёнка
30.10.1916
Сын: Староверов Иван (Иоан) Алексеевич
Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович
с.Вёшки
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно