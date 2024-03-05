Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1902

Сын: Староверов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович

Рождение ребёнка
25.04.1906

Сын: Староверов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович

с.Вёшки
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Староверов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.12.1910

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович

с.Вёшки
Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович

с.Вёшки
Рождение ребёнка
30.10.1916

Сын: Староверов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович

с.Вёшки
Рождение ребёнка
30.10.1916

Сын: Староверов Иван (Иоан) Алексеевич

Отец ребёнка: Староверов Алексей Иларионович

с.Вёшки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Староверов Алексей Иларионович

Смерть
Неизвестно
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