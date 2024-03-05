Староверов Алексей Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Староверов Илларион
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1902
Сын: Староверов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
25.04.1906
Сын: Староверов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
с.Вёшки
Рождение ребёнка
10.03.1909
Сын: Староверов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Рождение ребёнка
07.12.1910
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
с.Вёшки
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
с.Вёшки
Рождение ребёнка
30.10.1916
Сын: Староверов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
с.Вёшки
Рождение ребёнка
30.10.1916
Сын: Староверов Иван (Иоан) Алексеевич
Мать ребёнка: Анастасия Павловна
с.Вёшки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Павловна
Смерть
Неизвестно