Трофимова (Миногина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Миногина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миногинъ Федоръ

Мать: Миногина Акулина (Евдокимова)

Бракосочетание
11.01.1910

Муж: Трофимовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Трофимова Анна

Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Трофимовъ Петръ

Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Трофимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1914

Сын: Трофимовъ Петръ

Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.05.1916

Сын: Трофимовъ Александръ

Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1918

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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