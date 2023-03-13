Трофимова (Миногина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миногинъ Федоръ
Бракосочетание
11.01.1910
Муж: Трофимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Трофимова Анна
Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
01.05.1912
Сын: Трофимовъ Петръ
Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Трофимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
25.12.1914
Сын: Трофимовъ Петръ
Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
14.05.1916
Сын: Трофимовъ Александръ
Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма
Рождение ребёнка
18.02.1918
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Трофимовъ Кузьма