Миногина Акулина (Евдокимова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трофимова (Миногина) Надежда
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.07.1891
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
01.02.1898
Сын: Миногинъ Георгий
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ
Рождение ребёнка
21.11.1903
Дочь: Миногина Екатерина
Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ