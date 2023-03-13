Миногина Акулина (Евдокимова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Акулина (Евдокимова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трофимова (Миногина) Надежда

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Федоръ

Рождение ребёнка
19.07.1891

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1898

Сын: Миногинъ Георгий

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1903

Дочь: Миногина Екатерина

Отец ребёнка: Миногинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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