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Павловская (Бородина) Елена Олеговна
Павловская (Бородина) Елена Олеговна
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Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
01.08.1966
Пол
Женский
Отец
Бородин Олег Матвеевич
1937 г.р.
Мать
Бородина (Салькова) Людмила Михайловна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966
Отец:
Бородин Олег Матвеевич
Мать:
Бородина Людмила Михайловна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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