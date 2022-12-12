Павловская (Бородина) Елена Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Бородина) Елена Олеговна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

01.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1966

Отец: Бородин Олег Матвеевич

Мать: Бородина Людмила Михайловна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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