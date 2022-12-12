Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?
Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Евдокия Федосеевна
Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Новикова Антонина Федосеевна
Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федосеевна
Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?
Смерть
Неизвестно