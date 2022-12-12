Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна

Анна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пантюхов Егор Федосеевич

Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?

Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Евдокия Федосеевна

Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Новикова Антонина Федосеевна

Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федосеевна

Отец ребёнка: Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close