деревня Ивановичи, деревня Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Ивановичи

Дятьковский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
926Ивановичи, д. каз.при р. Ветьме.702048300325
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Бытошевская волость
223. Ивановичи, деревня бывшая владельческая, при реке Ветьме, дворов 88, жителей 581

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Бытошевская волость
Ивановичи (деревня)16Почтовое отделение в Будчине Жиздринского уезда

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Дятьковский район
66505Ивановичидеревня53°47'с.ш.34°02'в.д.N-36-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Дятьковский муниципальный район, Ивотское городское поселение
15616156111д Ивановичидеревня
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