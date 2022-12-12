Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Пантюхов Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Анна
Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Евдокия Федосеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Новикова Антонина Федосеевна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федосеевна
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно