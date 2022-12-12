Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхов Федосей (Феодосий) Спиридонович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Пантюхов Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Пантюхов Егор Федосеевич

Мать ребёнка: Анна

Ивановичи, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Евдокия Федосеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Новикова Антонина Федосеевна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федосеевна

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно
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