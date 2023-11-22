Соловьева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Соловьев Самсон Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Соловьев Платон Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Соловьев Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич
Смерть
Неизвестно