Соловьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837

Сын: Соловьев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич

Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Соловьев Самсон Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Соловьев Платон Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Соловьев Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Соловьев Дмитрий Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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