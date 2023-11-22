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Соловьев Никита Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Соловьев Дмитрий Ананьевич

Мать: Соловьева Евдокия

Рождение ребёнка
01.02.1899

Сын: Соловьев Самсон Никитович

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
16.01.1901

Дочь: Соловьева Татьяна Никитовна

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
21.05.1904

Сын: Соловьев Федор Никитович

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1910

Сын: Соловьев Серафим Никитович

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1912

Дочь: Соловьев Клавдия Никитовна

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1914

Сын: Соловьев Николай Никитович

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Степан Никитович

Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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