Соловьев Никита Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Соловьев Дмитрий Ананьевич
Мать: Соловьева Евдокия
Рождение ребёнка
01.02.1899
Сын: Соловьев Самсон Никитович
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
16.01.1901
Дочь: Соловьева Татьяна Никитовна
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
21.05.1904
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1910
Сын: Соловьев Серафим Никитович
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1912
Дочь: Соловьев Клавдия Никитовна
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
03.12.1914
Сын: Соловьев Николай Никитович
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Степан Никитович
Мать ребёнка: Соловьева Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно