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Соловьев Дмитрий Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Соловьев Ананья Михайлович

Мать: Соловьева Авдотья (Евдокия) Степанова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Соловьев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия

Рождение ребёнка
1845

Сын: Соловьев Самсон Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия

Рождение ребёнка
1851

Сын: Соловьев Платон Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия

Рождение ребёнка
1856

Сын: Соловьев Никита Дмитриевич

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Соловьева Евдокия

Смерть
1859
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