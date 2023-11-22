Соловьев Дмитрий Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Соловьев Самсон Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия
Рождение ребёнка
1851
Сын: Соловьев Платон Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия
Рождение ребёнка
1856
Сын: Соловьев Никита Дмитриевич
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Соловьева Евдокия
Смерть
1859