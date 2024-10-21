Полячихина (Кашина) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.10.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полячихин Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
04.07.1974
Сын: Полячихин Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Полячихин Анатолий Павлович