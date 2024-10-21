Полячихина (Кашина) Надежда Ивановна 20.10.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полячихина (Кашина) Надежда Ивановна

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Место рождения

Актаиха, Санчурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

20.10.1942

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1942

Отец: Кашин Иван Яковлевич

Мать: Кашина (Ухова) Александра Ивановна

Актаиха, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полячихин Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
24.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полячихин Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
04.07.1974

Сын: Полячихин Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Полячихин Анатолий Павлович

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