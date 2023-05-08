Полячихин Павел Анатольевич 04.07.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Полячихин Павел Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1974

Отец: Полячихин Анатолий Павлович

Мать: Полячихина (Кашина) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полячихина (Довгаль) Галина Петровна

Рождение ребёнка
10.07.2005

Сын: Полячихин Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Полячихина (Довгаль) Галина Петровна

Рождение ребёнка
24.10.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полячихина (Довгаль) Галина Петровна

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