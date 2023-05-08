Полячихин Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1974
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.2005
Сын: Полячихин Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Полячихина (Довгаль) Галина Петровна
Рождение ребёнка
24.10.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полячихина (Довгаль) Галина Петровна