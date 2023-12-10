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Григорьева Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1970

Отец: Григорьев Алексей Филиппович

Мать: Григорьева Галина

Рождение ребёнка
26.04.1991

Дочь: Романова Карина Сергеевна

Отец ребёнка: Романов Сергей

Рождение ребёнка
18.11.1995

Сын: Романов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Романов Сергей

Рождение ребёнка
12.07.2012

Дочь: Евлешкина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Евлешкин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлешкин Сергей

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