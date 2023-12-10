Григорьева Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1970
Отец: Григорьев Алексей Филиппович
Мать: Григорьева Галина
Рождение ребёнка
26.04.1991
Дочь: Романова Карина Сергеевна
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
18.11.1995
Сын: Романов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Романов Сергей
Рождение ребёнка
12.07.2012
Дочь: Евлешкина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Евлешкин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евлешкин Сергей