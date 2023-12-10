Романова Карина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Карина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1991

Пол

Женский

Отец

1969 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1991

Отец: Романов Сергей

Мать: Григорьева Елена Алексеевна

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