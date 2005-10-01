Григорьева (Никифорова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1952
Дата смерти01.10.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.07.1970
Дочь: Григорьева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
28.10.1973
Дочь: Григорьева Роза Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
14.07.1975
Дочь: Степанова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Григорьев Алексей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.2005