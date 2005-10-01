Григорьева (Никифорова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Никифорова) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1952

Дата смерти

01.10.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1970

Дочь: Григорьева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
28.10.1973

Дочь: Григорьева Роза Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
14.07.1975

Дочь: Степанова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Григорьев Алексей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Алексей Филиппович

Смерть
01.10.2005
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