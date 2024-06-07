Нехорошев Иван Филиппович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1903
Сын: Нехорошев Николай Иванович
Мать ребёнка: Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Нехорошева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
25.08.1926
Сын: Нехорошев Василий Иванович
Мать ребёнка: Нехорошева (Митюшина) Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно