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Нехорошев Иван Филиппович

Место рождения

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Нехорошев Филипп Семенович

Мать: Нехорошева Ирина (Арина) Семеновна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1899

Жена: Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Нехорошев Николай Иванович

Мать ребёнка: Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Нехорошева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1920

Жена: Нехорошева (Митюшина) Вера Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.08.1926

Сын: Нехорошев Василий Иванович

Мать ребёнка: Нехорошева (Митюшина) Вера Ивановна

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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