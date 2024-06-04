Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна

Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна

Место рождения

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1899

Муж: Нехорошев Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Нехорошев Николай Иванович

Отец ребёнка: Нехорошев Иван Филиппович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Нехорошева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Нехорошев Иван Филиппович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.