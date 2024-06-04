Нехорошева (Дульнева) Феодосья Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
1903
Сын: Нехорошев Николай Иванович
Отец ребёнка: Нехорошев Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Нехорошева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Нехорошев Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно