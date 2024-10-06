Нехорошева Ирина (Арина) Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1875
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Нехорошева) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Нехорошев Иван Филиппович
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Нехорошев Василий Филиппович
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Нехорошева) Евдокия (Авдотья) Филипповна
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Нехорошев Павел Филиппович
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Нехорошев Егор (Георгий) Филиппович
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Нехорошев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович
Смерть
Неизвестно