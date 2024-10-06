Нехорошева Ирина (Арина) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нехорошева Ирина (Арина) Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1875

Муж: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Нехорошева) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Нехорошев Иван Филиппович

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Нехорошев Василий Филиппович

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Нехорошева) Евдокия (Авдотья) Филипповна

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Нехорошев Павел Филиппович

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Нехорошев Егор (Георгий) Филиппович

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Нехорошев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Нехорошев Филипп Семенович

Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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