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Лопанов Матвей Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1812

Дочь: Авдотья Матвеевна

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лопанов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лопанов Степан Матвеевич

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Матвеевна

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Лопанов Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Лопанов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Лопанова Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопанова Степанида

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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