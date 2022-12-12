Лопанов Матвей Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1812
Дочь: Авдотья Матвеевна
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лопанов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Матвеевна
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Лопанов Алексей Матвеевич
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Лопанова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопанова Степанида
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно