Лопанова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1812
Дочь: Авдотья Матвеевна
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лопанов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Лопанов Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно