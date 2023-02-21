Лопанова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопанова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1806 и 1812

Дочь: Авдотья Матвеевна

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лопанов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Лопанов Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Лопанов Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Лопанов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Лопанов Матвей Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопанов Матвей Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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