Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Шумилов Никита Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Шумилова Мария Никитична

Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.08.1908

Сын: Шумилов Александр Никитич

Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Шумилова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Шумилова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Шумилова Валентина Никитична

Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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