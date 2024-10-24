Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Шумилова Мария Никитична
Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
16.08.1908
Сын: Шумилов Александр Никитич
Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
11.02.1910
Дочь: Шумилова Валентина Никитична
Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Шумилова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Шумилова Валентина Никитична
Отец ребёнка: Шумилов Никита Гаврилович
Смерть
Неизвестно