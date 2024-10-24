Шумилов Никита Гаврилович
Место рождения
Дата рождения25.05.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1878
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
02.02.1907
Дочь: Шумилова Мария Никитична
Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
16.08.1908
Сын: Шумилов Александр Никитич
Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
11.02.1910
Дочь: Шумилова Валентина Никитична
Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Шумилова Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
13.07.1914
Дочь: Шумилова Валентина Никитична
Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно