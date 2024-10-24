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Шумилов Никита Гаврилович

Место рождения

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

25.05.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1878

Отец: Шумилов Гавриил Василиев

Мать: Шумилова (Мащинская) Пелагея Василиева

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.02.1907

Дочь: Шумилова Мария Никитична

Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.08.1908

Сын: Шумилов Александр Никитич

Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Шумилова Валентина Никитична

Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Шумилова Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.07.1914

Дочь: Шумилова Валентина Никитична

Мать ребёнка: Шумилова (Копылова) Анна Матвеевна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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